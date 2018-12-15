كريمات تفتيح البشرة... تعرفي الى أفضلها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 ديسمبر 2018 02:17 مساءً - تتعرض بشرة الوجه بجميع أنواعها للتلوث المتزايد وأشعة الشمس الضارة، مما يجعلها جافة وباهتة ومليئة بالبقع السوداء. ناهيك عن أنه مع التقدم في السن، نلاحظ أن لون البشرة يبدأ بالتغير تدريجياً، فيصبح أكثر دكانة وتبدأ التصبغات بالظهور... لذلك، فإن الوقاية والحماية وإصلاح البشرة هي الإجراءات الوحيدة الكفيلة بتفتيح البشرة وتوحيد لونها. لذلك، سنقدم لك في ما يلي أفضل كريمات تفتيح البشرة وتجديد لونها وإعادة إشراقتها المفقودة.



Olay White Radiance Brightening Intensive Cream Moisturizer

هذا الكريم ملائم لجميع أنواع البشرة، ويوفر حماية ثلاثية للبشرة، إذ يعمل على تفتيح لونها وتنعيمها وتوفير الحماية لها من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، إضافة الى أنه يقلل من ظهور البقع الداكنة، مما يمنح البشرة وهجاً صحياً وطبيعياً. ومع استخدام كريم Olay بشكل منتظم، ستلمسين النتائج في غضون أربعة أسابيع.



Lotus Herbals Skin Whitening And Brightening Gel Crème

يلائم هذا الكريم البشرة العادية والمختلطة والدهنية، وهو يتميز بتركيبته الخفيفة التي يمتصها الجلد بسرعة، والتي تعمل على تفتيح لون البشرة وترطيبها، وذلك بفضل احتوائه على العنب والتوت وأنزيمات الحليب ومستخلصات الساكسيفراغا، فضلاً عن أنه يحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.



Neutrogena Fine Fairness Brightening Serum

هذا الكريم مثالي للبشرة المختلطة والدهنية، إذ يخترق البشرة في الأعماق، فيمنع إنتاج الميلانين، مما يساهم في تفتيح البشرة وحمايتها من التصبغ والبقع الداكنة. يمتلك كريم Neutrogena Fine فعالية عالية، حيث ستلمسين نتائجه الواضحة على البشرة في غضون ثلاثة أسابيع.



Kaya Pigmentation Reducing Complex

سيساعدك كريم Kaya على استعادة لون بشرتك الأبيض، إذ إنه يعمل على تقليل البقع الداكنة والتصبغات والهالات السوداء، فتصبح بشرتك مضيئة ومشرقة خلال أسبوعين. إضافة الى ذلك، يساعد هذا الكريم في ترطيب البشرة والتخفيف من آثار الندوب التي يتركها حب الشباب على البشرة. مع الإشارة الى أنه ملائم لجميع أنواع البشرة.



Garnier Skin Naturals White Complete Multi Action Fairness Cream

إن هذا الكريم غني بمستخلصات الليمون التي تعمل على تفتيح لون البشرة. كما أن تركيبته متعددة الفوائد على البشرة، فإضافة الى تفتيح لونها، هو يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ويساعد في ترطيبها تنعيمها. وفي غضون سبعة أسابيع من استخدام كريم Garnier Skin Naturals سيساهم في تفتيح البشرة 3 درجات. ناهيك عن أنه مثالي لجميع أنواع البشرة.

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