كيفية إزالة مناكيرالجيليش في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 ديسمبر 2018 02:17 مساءً - تتسابق الكثيرات إلى تطبيق طلاء الأظافر "الجل"، للحصول على يدين بمظهر مثاليّ وشبابيّ لمدة قد تتخطّى الـ 3 أسابيع، خاصّة أولئك اللّاتي لا يمتلكن الوقت الكافي لتطبيق طلاء الأظافر التقليديّ بشكل دائم، ولكن ماذا لو اضطررتِ إلى إزالته في المنزل؟ هل ستنجحين في هذه العمليّة دون إلحاق الضرر بأظافركِ؟

هذا ما ستجدينه في الخطوات المرفقة في الأسفل والتي ستمكّنكِ من الحصول على نتائج مرضية، شبيهة بالنتائج التي تحصلين عليها عند توجّهكِ إلى صالونات التجميل:

- ابردي السطح اللّامع لكلّ ظفر مغطّى بالمناكير الجل بواسطة مبرد خشبيّ عريض وتوقّفي فور الوصول إلى الطبقة الجافّة غير اللّامعة من المناكير.

- لفّي القطن المشبّع بمزيل طلاء الأظافر على كامل أظافركِ، وثبّتيه باستخدام ورق ألومنيوم أو شريط لاصق لمدّة ربع ساعة، كي يتحلّل الجل نهائيّاً. أزيلي لفافات الأسيتون عن أظافركِ، ثمّ استعملي الخشبة المخصّصة لإزالة اللّحم المحيط بالأظافر Cuticles لدفع ما تبقى من المناكير الجل عن الظفر.

- كرّري العمليّة مجدّداً إذا لم تتمّ إزالة المناكير بالكامل وانتظري من 5 إلى 7 دقائق.

- ولا تنسي في النهاية ترطيب اللّحم المحيط بالأظافر Cuticles باستخدام زيت خاصّ.

ما الذي يضرّ بالظفر؟

- تؤدّي عمليّة برد سطح الأظافر بشكل مبالغ به إلى إزالة الطبقة الطبيعيّة اللّامعة للظفر، لذا يجب أن توقفي عمليّة البرد فور الوصول إلى الطبقة الجافّة من المناكير الجل والتي تشبه ملمس البودرة، ثمّ طبّقي لفافات القطن المشبّعة بالأسيتون، فهي ستتولّى مهمّة تحليل المناكير الجل بشكل لطيف.

- يتسبّب مزيل طلاء الأظافر بجفاف الأظافر، لذا احرصي على ترطيبها جيّداً فور الانتهاء من استخدامه.