أجمل فساتين رؤى الصبان لعام 2018

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 ديسمبر 2018 02:17 مساءً - أطلت الإعلامية رؤى الصبان بالكثير من الاطلالات الجذابة هذا العام، وحازت على الكثير من الاهتمام من جمهورها، وكان هذا جليًّا خلال تعليقات متابعينها على انستقرام.
فقد نالت فساتين رؤى الصبان لعام 2018، الكثير من الشعبية، لاسيّما وأنها تمتعت بالاحتشام، بالإضافة إلى الذوق العربي الذي تبحث عنه الفتيات بعالمنا، لهذا حرصنا في "الخليج 365.نت" أن نجمع لكِ أجمل فساتين الإعلامية رؤى الصبّان لهذا العام.
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رؤى الصبان بفستان أحمر مع الكارديغان الشيفون
اختارت رؤى فستانًا أحمر ميدي طويلًا بإحدى اطلالتها ببرنامجها، لفتنا تنسيقها للـ كارديغان الشيفون الطويل والضيّق قليلًا من ناحية الخصر، مع الأكمام المنسدلة، واختارت حذاءً مدببًا باللون النيود جاء مثاليًّا مع لون بشرتها، وبالرغم من أنّ اللون جريء، إلا أنها حافظت على احتشامها بالكارديغان.
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رؤى بالقفطان الملكي
تميل الإعلامية رؤى إلى ارتداء القفاطين، فقد ظهرت بأكثر من موديل هذا العام، كـ القفطان الملكي الأبيض المطرز بالخرز الذهبي، بلوني الأبيض والبيبي بلو، مع حزام الخصر المعدني لاطلالة أكثر نحافة.
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رؤى بفستان أسود ملكي بتصميم الكاب
أعجبنا الفستان الأسود الميدي الضيّق الذي اعتمدته رؤى، بخاصة مع الأكمام المنسدلة المفتوحة المستوحاة من تصاميم الكاب الملكي، المناسبة للصبايا الممتلئات من هذه المنطقة، بينما جاء حزام الخصر بالاكسسوار الذهبي هو عنوان جمال اطلالتها، لمظهر ناعم ومثير بالوقت نفسه.
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رؤى بفستان مطرز من البيبي بلو
قد ذكرت رؤى أنّ البيبي بلو هو أحد ألوانها المفضلة، وبالفعل تبدو ناعمة ومخملية مع بشرتها البيضاء، وقد اختارته بواحدة من أحدث اطلالتها لعام 2018، بـ فستان مطرز بالكامل بالتول والدانتيل مع الخرز المخملي، وجاء الفستان بحزام رفيع من اللون نفسه، يُبرز قوامها، نسقت معه شنطة ميني باللون الأبيض.
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