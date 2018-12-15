أجمل فساتين رؤى الصبان لعام 2018

رؤى الصبان بفستان أحمر مع الكارديغان الشيفون اختارت رؤى فستانًا أحمر ميدي طويلًا بإحدى اطلالتها ببرنامجها، لفتنا تنسيقها للـ كارديغان الشيفون الطويل والضيّق قليلًا من ناحية الخصر، مع الأكمام المنسدلة، واختارت حذاءً مدببًا باللون النيود جاء مثاليًّا مع لون بشرتها، وبالرغم من أنّ اللون جريء، إلا أنها حافظت على احتشامها بالكارديغان.

رؤى بالقفطان الملكي تميل الإعلامية رؤى إلى ارتداء القفاطين، فقد ظهرت بأكثر من موديل هذا العام، كـ القفطان الملكي الأبيض المطرز بالخرز الذهبي، بلوني الأبيض والبيبي بلو، مع حزام الخصر المعدني لاطلالة أكثر نحافة.

رؤى بفستان أسود ملكي بتصميم الكاب أعجبنا الفستان الأسود الميدي الضيّق الذي اعتمدته رؤى، بخاصة مع الأكمام المنسدلة المفتوحة المستوحاة من تصاميم الكاب الملكي، المناسبة للصبايا الممتلئات من هذه المنطقة، بينما جاء حزام الخصر بالاكسسوار الذهبي هو عنوان جمال اطلالتها، لمظهر ناعم ومثير بالوقت نفسه.