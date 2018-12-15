شاهدي أبرز إطلالات النجمات المتشابهة!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 ديسمبر 2018 02:17 مساءً - لقد أصبحت الموضة عالميًّا، وسرعان ما تنتشر بين النساء كافة من مختلف البلدان والجنسيات، ولاسيّما بعدما سيطرت وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، ولهذا فقد أصبحنا نرى الموضة نفسها على العديد من النساء وبالتالي الأزياء نفسها أيضًا على مختلف النساء، بمن فيهنّ النجمات، وهذا العام لاحظنا عددًا كبيرًا من الاطلالات المتشابهة أو المُقلّدة بين النجمات العربيات والعالميات، وإليكِ بعض الأمثلة.



مايا دياب وكاري أندروود في فستان من نيكولا جبران:



شاهدنا كلًّا من مايا دياب والنجمة العالمية “كاري أندروود” Carrie Underwood في الفستان الأصفر القصير نفسه من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran اعتمدته مايا مع حذاء بكعب عالٍ باللون الأبيض، بينما نسقته كاري مع حذاء باللون الذهبي المعدني.





سلافة معمار وجينا ديوان في الفستان نفسه من زهير مراد:



كذلك كنا قد شاهدنا النجمة سلافة معمار في فستان ناعم معرق بالورود من زهير مراد Zuhair Murad في مهرجان الجونة، وقد سبقتها إليه الممثلة الأمريكية “جينا ديوان” Jenna Dewan واعتمدته في إحدى المناسبات الرسمية على السجادة الحمراء.







ياسمين صبري والمغنية هند في الفستان نفسه من يوسف الجسمي:



شاهدنا عددًا من الاطلالات المميزة لـ ياسمين صبري في تصاميم لـ يوسف الجسمي، ومنها هذه الاطلالة الجذابة في فستان براق بقصة ضيّقة وأكمام طويلة، الذي اختارته أيضًا الفنانة هند البحرينية في إحدى المناسبات، وقد بدا على الإثنتين مميزًا وفاخرًا.





نانسي عجرم وفاليري كوفمان في الفستان نفسه من جورج حبيقة:



شاهدنا نانسي عجرم بداية هذا العام في فستان براق باللون الفضي مع أكتاف مكشوفة من “جورج حبيقة” Georges Hobeika وكذلك شاهدنا عارضة الأزياء “فاليري كوفمان” Valery Kaufman في الفستان نفسه على سجادة مهرجان كان في الربيع الماضي.





اطلالات متماثلة للنجمات العربيات والعالميات في عام 2018، لا نعرف إن كانت صدفة أم تقليد، شاهدي الصور واختاري الاطلالات الأجمل برأيِك.

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