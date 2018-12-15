للمحجبات.. موضة معاطف محتشمة من مجموعات ما قبل الخريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 ديسمبر 2018 02:17 مساءً - أطلّت علينا كثير من دور الأزياء العالمية هذه الفترة، بتصاميم مميزة من مجموعة ما قبل الخريف Pre Fall 2019، والمميز بهذه الموديلات، أنّ الصبايا المحجبات أصبح بإمكانهنّ ارتداء هذه القطع أيضًا، لاسيّما المعاطف بمختلف تصاميمها التي كان لها نصيب كبير بهذه المجموعات، جمعناها لكِ في "الخليج 365.نت" في التالي.

لفتنا المعطف الطويل الكاروهات من دار شانيل Chanel بخامة التويد المثالية لأجواء البرد القارصة، يمكنكِ اعتماده مع الفساتين الشتوية وحزام الخصر، وبوت قصير بكعب سميك يضيف لكِ طولًا، نسقي معه لفة حجاب بلون ترابي يناسب ألوان المعطف.

لا يمكن أن نتحدث عن المعاطف من دون أن نختار الأسود الكلاسيكي الجذاب، وهذه المرة من دار فيندي Fendi مع حزام الخصر العريض، والتطريزات على الجيوب الكبيرة للمعطف، كما أعجبنا الكلوش على تصميم المعطف الذي يضيف مظهرًا أكثر نحافة للصبايا.

كما اعتمدت الدار نفسها فيندي Fendi على الالوان المبهجة للمعاطف الطويلة، كالموديل باللون البينك المفرغ باللون الأسود، مع أزرار سوداء، نسقيها الجينز الأزرق والتوب الأبيض أو الأسود، لاطلالة كاجوال لافتة للأنظار.

أما دار غوتشي Gucci فاختارت المعطف الفيلفت مع التنورة القصيرة، يمكنكِ اعتماد اللوك ذاته، ولكن ستختارين تنورة أطول، مع بوت باللون الذي تفضلينه، فالأسود سيناسبه أيّ شئ، ومن الممكن أن تعتمدي طرح الدانتيل أو لفات الحجاب المطرزة التي ستناسب خامة الفيلفت كثيرًا.

إذا كنتِ تميلين إلى الرسومات الغريبة، فسيعجبكِ هذا المعطف من Valentino فالنتينو برسومات الثعابين على الظهر، ولا تنسي أن تكملي اللوك المترف باكسسوارات فخمة كسلسلة طويلة مع فستانك الشتوي، والخيار لكِ أن تتركي المعطف مفتوحًا، أو تغلقيه بحزام الخصر.

بهذا الألبوم إليكِ أكثر من موديل لـ موضة معاطف ما قبل الخريف 2019 ، أيّ واحد ستختارين؟.

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