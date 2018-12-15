الأقراط الناعمة خيارك في كل المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 ديسمبر 2018 02:17 مساءً - الأقراط قطعة مجوهرات ترافق السيدة منذ ولادتها. فهي باتت أشبه بالعرف الذي يعتمده الجميع، ما إن تولد الفتاة حتى تتزيّن أذنيها بأقراط صغيرة كدلالة على أنوثتها. وسرعان ما باتت هذه القطعة الصغيرة، جوهرة فاخرة لا يمكن للسيدة أن تستغني عنها في إطلالاتها، خاصة مع تضافر جهود مصممي المجوهرات في تقديم أجمل التصاميم والمجموعات.

وفي مجموعات المجوهرات الخاصة بهذا الموسم لفتتنا تصاميم الأقراط التي تنوّعت بين الضخمة واللافتة، والتصاميم المتدليّة، كما لفتتنا الأقراط الناعمة ذات الحجم الصغيرة المرصّعة بالماس أو بالأحجار الملوّنة.

تليق الاقراط الناعمة بمختلف المناسبات، حتى أنه بإمكانك أن تنسّقيها مع غيرها من قطع المجوهرات دون ان تُفسدي طلّتك.



دار كارتييه Cartier العريقة، قدّمت هذه الأقراط المصنوعة من الذهب الأصفر والتي جاءت مرصّعة بأحجار الماس الصغيرة. هذه الأقراط تجدينها ضمن مجموعة سي دي كارتييه C de Cartier.





ومن الطبيعة الخلابة استوحت دار ديور في مجموعة مجوهرات الراقية Dior Fine Jewellery هذه الأقراط من روز ديور بري كاتلان Rose Dior Pre Catlan وهي ذات تصميم يعكس جمال الطبيعة وحيويتها.





وإذا أردت إطلالة مرحة ومنعشة، ننصحك باختيار الأقراط الناعمة المرصّعة بحجر ملوّن كالياقوت أو الزمرد أو التورمالين... أو غيرها من الأحجار التي ستمنح طلّتك الكثير من الحيوية. فبإمكانك على سبيل المثال أن تختاري أقراط نودو Nudo من بوميلاتو Pomellato المزيّنة بحجر التوباز الأزرق، أو أقراط فورغات- مي- نات Forget-me-not من هاري وينستون Harry Winston والمرصّعة بحجر السافير الزهري.





موديلات اقراط كثيرة ستجدينها في مجموعات هذا الموسم، اختاريها لإطلالات انثوية أنيقة.

تابعي أيضاً:

موديلات خواتم عريضة من الذهب الأصفر

مجوهرات وساعات من اللؤلؤ الطبيعي

10 موديلات ساعات فاخرة لسهراتك