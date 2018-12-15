5 أنواع من الأحزمة لا غنى عنها

الحزام الكلاسيكي الأحزمة الكلاسيكية ليست خيارًا، فهي ضرورة يجب أن تكون في خزانة كل النساء، وأفضل الخيارات لحزام كلاسيكي، هما اللونان البني والأسود، اللذان يمكن تنسيقهما مع أيّ نوع أو نمط من الملابس.

الحزام العريض ظهرت الأحزمة العريضة ضمن موضة هذا العام، ومن حسن الحظ أنها لا تغيّر شكل الاطلالة فحسب، بينما تنجح في إخفاء عيوب القوام، وبخاصة تراكم الدهون في منطقة الخصر والبطن، لتعطي شعورًا وهميًّا بنحافة الخصر، ولأنه قطعة يمكن تنسيقها مع أكثر من اطلالة، يفضل اعتماد لون محايد مثل الأسود.

الحزام الرفيع يضيف الحزام الرفيع لمسة فخامة لاطلالة المرأة، لاسيّما عند تنسيقه مع فستان بقصة مستقيمة، أو بنطلون بخصر عالٍ، ورغم أناقته، إلا أنه لا يناسب صاحبات القوام الممتلئ "الكيرفي"، من الأفضل هنا اعتماد الأحزمة العريضة.

الحزام المعدني الأحزمة المعدنية تذكرنا بموضة الثمانينيات؛ حيث كانت الموضة في تلك الحقبة تُعلي كل ما هو لامع وصاخب، ولكن يفضل اقتناء حزام معدني بدرجة هادئة مثل النحاسي أو الذهبي بلمعان محدود، أما عن أسلوب تنسيق الحزام المعدني، فيمكن ارتداؤه بثقة مع اطلالات الصباح أو المساء على حدّ سواء.