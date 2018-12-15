في الشتاء.. أفضل الطرق الطبيعية لعلاج تشققات شفتيكِ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

الشفاه من أهم مصادر الجمال في وجه الفتاة، ويلزمها العناية الدائمة وحمايتها من التشققات والجفاف، مع تغيرات الطقس، خاصة في الشتاء.

وأفضل طرق الحماية والعلاج لشفتيك هي بالطرق والخلطات الطبيعية ومنحها رونقًا خاصًا على ابتسامتك، وذكر موقع "إل" المعني بالموضة والجمال، عدة طرق ووصفات طبيعية تختاري منها ما يلائمك.

السكر والعسل:

للحصول على تقشير مثالي لشفاتك، قومي بهذه الخطوة مرة في الأسبوع من خلال مزج القليل من السكر والعسل أو السكر وزيت الزيتون، ودلكي بها بشرة الشفاه بحركات دائرية لدقائق ثم اغسليها.

زيت جوز الهند:

ادهني شفتيك بطبقة من زيت جوز الهند بلمسات خفيفة تمنح شفتيك أناقة و تألق، وذلك كل صباح.

عصير الألوفيرا:

والعلاج الأهم لتشقّقات الشفاه هو الألوفيرا الذي يساعد على تقوية طبقة الدهون الرقيقة على الشفاه، كما يساعد على علاج الجفاف. قبل النوم، اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع العسل، ثم تضاف نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع واخلطي المكونات جيدًا.

استخدمي الخليط على الشفاه قبل الذهاب للنوم. كرّري هذه العملية لمدة 10 أيام متواصلة للحصول على نتائج أفضل.

وصفة زبدة الكاكاو:

قومي بتسخين شمع العسل مع زبده الكاكاو على نار خفيفة مع التقليب حتى يذوب الخليط وعندما يتماسك استخدميه لدهن الشفاه.