كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - راشفورد: نفكر في كيفية إلحاق الضرر بليفربول

مانشستر يونايتد

قال ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، إن فريقه يجب عليه الفوز في المباراة المقبلة أمام ليفربول في الأنفيلد، يوم غدٍ الأحد، ضمن الجولة الـ 17 للدوري الإنجليزي.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "سوف نذهب إلى هناك ونحن مستعدون، نذهب إلى الفوز مثل أي مباراة أخرى".

وأضاف: "إنه فريق جيد للغاية، القوة التي يلعب بها تجعل المباراة صعبة، لذا علينا أن نكون في نفس المستوى ونحاول التحسن بشكل أكثر".

وتابع: "أعتقد أنه من المهم التركيز علينا، ونفكر في كيفية إلحاق الضرر بليفربول، وتسجيل بعض الأهداف".

وأكمل: "سوف نلعب من أجل الفوز بهذا اللقاء الذي تصاحبه ضجة خاصة، وكأشخاص لا يمكننا إخفاء ذلك".

واختتم بالحديث عن مدربه جوزيه مورينيو، قائلا: "إنه مدرب لا يفكر إلا في الفوز في أي مباراة، وكيفية تحقيق ذلك، لأن النقاط الثلاث هي الأهم لديه".

ويتخلف مانشستر يونايتد بـ16 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة بـ 43 نقطة، كما أن الريدز هو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة في الدوري حتى الآن.