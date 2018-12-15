كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - التهامي: قرارات العمومية بدمياط أنقذت الجمعية من تجميد أرصدتها

دمياط - محمد حمدي

أكد المهندس وليد التمامى عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط أن المقترحات التي قدمها حصلت على موافقة الجمعية العمومية وهو ما يعني تفادي كل السلبيات التي حدثت خلال الفترة الاخيرة للجمعية والتي كادت أن تطيح بالجمعية وتجميد أرصدتها ، مضيفا أن هذه المقترحات التى تم الموافقة عليها هي بمثابة خريطة إصلاح و تعديل لمسار الجمعية وذلك بعد رفض الجهاز المركزي للمحاسبات رد المبالغ المالية البالغة مليون و200 ألف جنيه، وهى قيمة الفروق المتمثلة فى حساب العمولات التى تحصلها الجمعية من أعضائها.

مضيفا ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح وجود تجاوز كبير في نسبه منح السلف لبعض المقاولين كما كشفت عن تعثر عدد من المقاولين عن إتمام الأعمال المسندة لهم بسبب عدم تحري الدقة عند منح التفويض للمقاول.

ووافقت الجمعية العمومية على المقترحات المقدمة من كلا من المهندس وليد التمامى والمهندس محمد الفار والمتعلقة بضرورة موافقة 3 اعضاء من مجلس الادارة واعتماد رئيس الجمعية للجنة السلف كما وافقت الجمعية العمومية على مقترح التجاوز عن النسب المقررة للسلفة بموافقة مجلس الادارة بالكامل لتفادى السلبيات التى وقعت كما تمت الموافقة على رفع نسبة السلفة بما يخدم صغار اعضاء الجمعية.

كما وافقت الجمعية على تشكيل لجنه لمنح التفويضات من 3 اعضاء مجلس ادارة واعتماد رئيس الجمعية

ووجه المهندس محمد الفار عضو مجلس إدارة الجمعية الشكر لاعضاء الجمعية العمومية على حرصهم على مصلحة الجمعية وذلك بوقفتهم الجادة لتصحيح مسار الجمعية والتي تمت بالموافقة على القرارات التنظيمية والمستمدة من مناقشات الاعضاء .

وكانت النيابة الكلية بدمياط، قد قررت حفظ التحقيقات فى القضية رقم 11 لسنة 2017 عرائض نيابة دمياط الكلية، والخاصة بالبلاغ المقدم ضد الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط، وذلك بعد قيام مجلس إدارة الجمعية بتسديد مليون و200 ألف جنيه، وهى قيمة الفروق المتمثلة فى حساب العمولات التى تحصلها الجمعية من أعضائها بدلا من تجميد أرصدتها.