كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - الرئيس السيسي يكلف بإعادة صياغة موازنة وزارة الصحة

كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإعادة صياغة موازنة وزارة الصحة لعمل مبادرات مثل "100 مليون صحة"، مطالبًا أيضًا الإعلام بمساندة ذلك ورفع الوعي المجتمعي تجاه مبادرات الصحة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات في مجال المياه والإسكان ومنها مشروع "المحروسة 1" أحد مشروعات تطوير العشوائيات، والذي يقع بمدينة النهضة بحى السلام بمحافظة القاهرة، تمهيدا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

كما يفتتح الرئيس السيسي محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وتقع على مساحة 78 فدانًا والتي تعمل بالكامل إلكترونيا من داخل غرف التحكم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية منها وهي محطة الجبل الأصفر بالخانكة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتبلغ طاقة معالجة الجزء الثاني من تلك المرحلة 500 ألف م3/يوم من مياه الصرف الصحي، وتخدم نحو 2.5 مليون نسمة.