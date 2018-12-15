كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - أحمد العوضي يواصل تصوير لص بغداد

وقع الفنان أحمد العوضى عقد بطولة مسلسل الملكة، للفنانة ياسمين عبد العزيز، والمنتظر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل. المسلسل من إخراج حسام على، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإبراهيم محسن، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسى. ويواصل العوضى حاليا تصوير مشاهده بفيلم "لص بغداد" أمام محمد عادل إمام و ياسمين رئيس.

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