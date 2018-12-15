كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - مبلغ خرافي للفنان التركي تاركان تيفيتوغلو مقابل القيام بحملة إعلامية

تعاقد المطرب التركي تاركان تيفيتوغلو مع إحدى شركات المياه الغازية على تقديم حملة إعلانية ضخمة لصالحها خلال الفترة القادمة.

وبلغت قيمة التعاقد نظير قيام " تاركان" بالحملة الإعلانية 3 مليون ليرة ، وهو المبلغ الاعلى الذى يتقاضى مطرب مقابل القيام بتلك النوع من الحملات الإعلانية .

تاركان يعد من أبرز المطربين في تركيا ، وأشتهر بتقديم موسيقى البوب، وقد حققت أغانيه شهرة واسعة في تركيا وأوروبا وأمريكا خاصة أغنيته الشهيرة "خشن".