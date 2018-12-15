كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - راشد: إطلاق أسماء 4 شهداء على مدارس وميادين بالجيزة

كتب: محمود الشريف

اطلقت محافظة الجيزة أسم الشهيد الرائد عبد الرحمن مهدى حسن الصيرفى على مدرسة الجيزة الثانوية بنين التابعة لإدارة العجوزة التعليمية وأسم الشهيد ملازم اول احتياط محمود كمال الدين حسين عبد المطلب على مدرسة طهما الأبتدائية وأسم الشهيد الملازم خميس على سيد على مدرسة اللشت بمركز العياط واطلاق أسم الشهيد جلال عبد المحسن محمد على ميدان مثلث العجوز بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تم إطلاق أسماء الشهداء تخليداً لذكراهم وتقديراً لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن وتأديتهم العمل على أكمل وجه.

ودعا راشد طلاب المدارس بالاقتداء بالشهداء والعمل بجد لبناء الوطن بسواعدهم والوقوف أمام أي عدو.

جاء ذلك خلال أجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ واللواء محمد رافت السكرتير العام واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بالمحافظة.