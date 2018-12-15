كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - ذئب بشري يغتصب فتاة بمقعد سيارته الخلفي
حُكم، أول أمس الخميس، على شرطي بريطاني بالسجن 25 عامًا، على خلفية ارتكابه 37 جرمًا، بما في ذلك اغتصاب فتاة في الثالثة عشرة من العمر في المقعد الخلفي من سيارته.
وأخبر آيين نود هيئة المحلفين أن العلاقة الجنسية جرت مع الفتاة "بالتراضي"، بحسب تعبيره.
وبحسب "أرم"، عيّن نود ضمن وحدة تعنى بالتعامل مع الشبان في أوضاع هشّة تابعة لشرطة تشيشر، في جنوب غرب إنجلترا.
وتبيّن للمحكمة أن الضابط زار منزل الفتاة قبل ثلاثة أيام من الحادثة؛ لإجراء تحقيقات في قضية عنف أسري. وثبت ذنبه في اغتصابها.
وقال له القاضي كليمنت غولدستون: "قمت باستغلال منصبك كضابط في شرطة تشيشر لفرض إرادتك على الفتاة وتلبية رغباتك".
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