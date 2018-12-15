كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - شاهد.. شاب فيتنامي يثير ضجة مواقع التواصل بإرتدائه 13 كيلو ذهباً

أثار رجل أعمال من فيتنام يدعى "تران نجوك فو"، جلبة كبيرة؛ بسبب طريقة ظهوره الغريبة أمام الناس، حولته إلى حالة خاصة للجدل على مواق التواصل الاجتماعي، وفق ما قال موقع "أوديتي سنترال" الأمريكي.

وقال أوديتي سنترال، إن سبب الجلبة، هوس "نجوك فو" وارتباطه الغريب بالذهب، حيث يرتدي الشاب البالغ من العمر 36 عامًا، نحو 13 كيلوجراما يوميًا من الذهب أثناء تجواله في أي مكان، حيث يتقلد بحلي ذهبية في كل مكان في جسمه، مقلدًا النساء ومتفوقًا عليهم في إرتداء الحلي، ولا يوجد سبب صرح حقيقي وراء الحالة إلا تعلقه بالذهب منذ كان طفلًا عن طريق أمه وإخوته.

ولأمانه الشخصي ولثروته التي يسير بها نجوك فو، فهو لا يذهب إلى مكان إلا ويرافقه ويحرسه 5 حراس.

وظهر نجوك فو على موقع يوتيوب وهو يرتدي المجوهرات التي يقدر ثمنها بملايين الدولارات، وهو ما جعله حالة شهيرة، كانت تعليقات الكثيرين حولها سلبية.



