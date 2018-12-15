- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - تعرفي علي أحدث تقاليع الموضة في الشتاء
وسط الأجواء الباردة التي نعيشها تلك الأيام مع إعلان بدء موسم الشتاء والأمطار، يحتاج الأمر إلى تدفئة مكثفة، وبالطبع لم تترك تقاليع الموضة تلك الفرصة إلا وكانت هناك صيحات جديدة ومميزة لتدفئة أكثر في الشتاء.
وبحسب صدى البلد، من أحدث تقاليع الموضة هذا العام فيما يخص التدفئة، "دفاية للأنف" وهي عبارة عن غطاء للأنف يتم صنعه يدويًا من الكروشيه على سبيل المثال، بأشكال وألوان مختلفة، ويتم ربطه وتثبيته حول الأذنين.
كذلك دفايات للأذرع وهي يمكنك استخدامها في حالة رغبتك في ارتداء إحدى قطع الملابس بأنصاف الأكمام، والتي يتم صنعها من الأقمشة الصوفية، وتمنحك تدفئة عالية وتتماشى مع الكثير من الاستايلات.
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفي علي أحدث تقاليع الموضة في الشتاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .