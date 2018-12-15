كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - تعرفي علي أحدث تقاليع الموضة في الشتاء

وسط الأجواء الباردة التي نعيشها تلك الأيام مع إعلان بدء موسم الشتاء والأمطار، يحتاج الأمر إلى تدفئة مكثفة، وبالطبع لم تترك تقاليع الموضة تلك الفرصة إلا وكانت هناك صيحات جديدة ومميزة لتدفئة أكثر في الشتاء.

وبحسب صدى البلد، من أحدث تقاليع الموضة هذا العام فيما يخص التدفئة، "دفاية للأنف" وهي عبارة عن غطاء للأنف يتم صنعه يدويًا من الكروشيه على سبيل المثال، بأشكال وألوان مختلفة، ويتم ربطه وتثبيته حول الأذنين.

كذلك دفايات للأذرع وهي يمكنك استخدامها في حالة رغبتك في ارتداء إحدى قطع الملابس بأنصاف الأكمام، والتي يتم صنعها من الأقمشة الصوفية، وتمنحك تدفئة عالية وتتماشى مع الكثير من الاستايلات.



