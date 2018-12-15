كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - السيسي : مبادرة "100 مليون صحة" تستهدف الاطمئنان على صحة المواطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مبادرة "100 مليون صحة" تستهدف الاطمئنان على صحة المواطن المصري.

وأضاف أنه تم إضافة الأمراض غير السارية لمبادرة "100 مليون صحة" لأهميتها.

ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم السبت عددا من المشروعات في مجال المياه والإسكان ومنها مشروع "المحروسة 1" أحد مشروعات تطوير العشوائيات، والذي يقع بمدينة النهضة بحى السلام بمحافظة القاهرة، تمهيدا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

كما يفتتح الرئيس السيسي محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة بمحافظة القليوبية حيث تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وتقع على مساحة 78 فدانا والتي تعمل بالكامل إلكترونيا من داخل غرف التحكم حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية منها وهي محطة الجبل الأصفر بالخانكة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتبلغ طاقة معالجة الجزء الثاني من تلك المرحلة 500 ألف م3/يوم من مياه الصرف الصحي، وتخدم نحو 2.5 مليون نسمة.