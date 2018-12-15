كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - السيسي: الانتهاء من 51 ألف عملية من قوائم الانتظار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الانتهاء من 51 ألف عملية من قوائم انتظار الحالات الحرجة.

كما وجه الرئيس رسالة للإعلام لإلقاء الضوء على تلك المشكلات، وقال إن قوائم الإنتظار قد تصل تكلفتها لـ18 مليار جنيه.

ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم السبت عددا من المشروعات في مجال المياه والإسكان ومنها مشروع "المحروسة 1" أحد مشروعات تطوير العشوائيات، الذي يقع بمدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة، تمهيدا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

كما يفتتح الرئيس السيسي محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وتقع على مساحة 78 فدانا التي تعمل بالكامل إلكترونيا من داخل غرف التحكم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية منها وهي محطة الجبل الأصفر بالخانكة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتبلغ طاقة معالجة الجزء الثاني من تلك المرحلة 500 ألف م3/يوم من مياه الصرف الصحي، وتخدم نحو 2.5 مليون نسمة.