كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - نائب يقترح إنشاء هيئة قومية لتنظيم رحلات الحج والعمرة

قدم مجدى بيومى، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، اقتراحا برغبة لإنشاء هيئة قومية لتنظيم رحلات الحج والعمرة.

وقال بيومى، إن الهيئة سيكون منوط بها تنظيم رحلات الحج والعمرة لتلافى الأخطاء التي توجد كل عام رغم الجهود الكبيرة التي تُبذل في هذا الصدد، مؤكدا أن وجود جهة واحدة منوط بها هذا الأمر سيسهل المهمة كثيرا ويخفف عن المواطنين.

وطالب أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، وزارة السياحة بالوقوف على أخطاء رحلات الحج لتلافيها، مشيرا إلى أن هناك العديد من دول العالم لديها هيئة موحدة لتنظيم رحلات الحج العمرة، لتلافى التشتت الذي يعانيه الحجاج بين الجهات المتعددة.