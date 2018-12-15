كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - زايد : مبادرة 100 مليون صحة تهدف لإعادة رسم الخريطة المرضية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، أن مبادرة "100 مليون صحة" تهدف لإعادة رسم الخريطة المرضية وتوزيع الخدمات.

وقالت هالة زايد إن الأمراض غير السارية تمثل عبئا على الأسرة وتقلل إنتاجية الفرد، وأضافت أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت 9 محافظات، مشيرة إلى أن تم مدها شهرا مع بدء المرحلة الثانية بـ11 محافظة.

وتابعت هالة زايد: "بدأنا المبادرة من خلال حزمة التأمين الصحى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم السبت، عددا من المشروعات في مجال المياه والإسكان ومنها مشروع "المحروسة 1" أحد مشروعات تطوير العشوائيات، والذي يقع بمدينة النهضة بحى السلام بمحافظة القاهرة، تمهيدا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

كما يفتتح الرئيس السيسي محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وتقع على مساحة 78 فدانا والتي تعمل بالكامل إلكترونيا من داخل غرف التحكم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية منها وهي محطة الجبل الأصفر بالخانكة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتبلغ طاقة معالجة الجزء الثاني من تلك المرحلة 500 ألف م3/ يوم من مياه الصرف الصحي، وتخدم نحو 2.5 مليون نسمة.