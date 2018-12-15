كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - روبوت صناعي يغرز 10 قضبان في جسد عامل
تعرض عامل في مصنع لإصابة "مرعبة"، تسببت فيها روبوتات تعمل في المصنع، كادت أن تقتله بغرز قضبان معدنية مدببة في جسده، في موقع بناء بمدينة فوزو الصينية.
وتعرض شخص عرف فقط باسم زهو، ويبلغ من العمر 49 عاما، لغرز 10 قضبان حديدية في أنحاء جسده، وفقا لصحيفة "ميرور".
وكان زهو يعمل في الفترة المسائية، عندما تعرض لسلسلة طعنات بقضبان معدنية، يبلغ طول الواحدة منها 30 سنتيمترا، ويبلغ سمكها 1.5 سنتيمترا.
وغرزت القضبان في كتفه وصدره ويده ومعصمه، وكاد أحد القضبان الذي كان على بعد 0.1 مم من الشريان في قلبه أن يودي بحياته.
ولم تذكر تفاصيل الحادثة، ولكن الصحيفة قالت إن خللا في عمل إحدى الروبوتات في المصنع، جعله يقوم بغرز القضبان في جسد العامل الصيني.
وتم إنقاذ زهو بعد عملية جراحية طارئة لاستخراج القضبان.
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