كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - غدا - يوسف شريف يكشف كواليس لقاءاته مع نجوم السينما العالمية على 9090

يحل غدا الناقد السينمائى والإعلامى الكبير يوسف شريف رزق الله ضيفًا على برنامج "لقاء السبت" الذي تقدمه الاذاعية معتزة مهابة علي الرديو 9090. حيث يكشف( رزق الله) أسرار سنوات العطاء الفنى والإعلامى فى مبنى ماسبيرو، ويكشف كواليس لقاءاته مع نجوم السينما العالمية، .

وكيف استطاعت برامج التلفزيون المصرى بإمكانيات بسيطة تغطية مهرجانات السينما العالمية، ويناقش كيف تتواجد السينما المصرية بقوة على الساحة العالمية؟ ويوضح أسباب النجاح والضعف فى مهرجان القاهرة السينمائى. ( لقاء السبت) يذاع كل يوم سبت في الثانية عشر ظهرا علي الرديو 9090.