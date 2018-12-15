كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - اندلاع حريق فى بريمة حفر تابعة لشركة ميديتيرا

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه شب حريق في بريمة حفر تابعة لشركة ميديتيرا المتعاقدة مع الشركة العامة للبترول إحدى شركات هيئة البترول لحفر البئر التنموي عسل 34 الذي

يقع فى منطقة صحراوية على بعد 35 كم جنوب مدينة رأس سدر .

وأوضح أنه حدث تدفق مفاجئ نتيجة زيادة ضغط الغاز ما أدى لحدوث

الحريق، وتم على الفور تفعيل خطة الطوارئ بالشركة وجار حاليا عمليات السيطرة على الحريق من خلال سيارات إطفاء قطاع البترول والدفاع المدنى والقوات المسلحة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإخماد الحريق والتعرف على أسبابه وملابساته وأن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.