كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - اندلاع حريق فى بريمة حفر تابعة لشركة ميديتيرا
قال المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه شب حريق في بريمة حفر تابعة لشركة ميديتيرا المتعاقدة مع الشركة العامة للبترول إحدى شركات هيئة البترول لحفر البئر التنموي عسل 34 الذي
يقع فى منطقة صحراوية على بعد 35 كم جنوب مدينة رأس سدر .
وأوضح أنه حدث تدفق مفاجئ نتيجة زيادة ضغط الغاز ما أدى لحدوث
الحريق، وتم على الفور تفعيل خطة الطوارئ بالشركة وجار حاليا عمليات السيطرة على الحريق من خلال سيارات إطفاء قطاع البترول والدفاع المدنى والقوات المسلحة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإخماد الحريق والتعرف على أسبابه وملابساته وأن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.
شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق فى بريمة حفر تابعة لشركة ميديتيرا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .