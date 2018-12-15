كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم .. البصل يسجل 5.25 جنيهات

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، اليوم السبت، وتراوحت أسعار الطماطم من 1.50 إلى 4.25 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 6.25 جنيهات، والبصل من 3 إلى 5.25 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 12 جنيهًا، والفاصوليا بـ9 جنيهات، والفلفل الرومي بـ5 جنيهات، والثوم بـ15 جنيهًا، واللفت بـ130 قرشًا، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ17 جنيهًا، البسلة بـ12 جنيهًا، والسبانخ 5 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، فسجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 14 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني بـ10 إلى 18 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي 4.20 جنيهات، والبرتقال السكري 5 جنيهات، والليمون الحلو 8 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4.50 جنيهات، والليمون البلدي بـ8 جنيهات، اليوسفي 6 جنيهات.

والجريب فروت 6 جنيهات، والجوافة 7 جنيهات، والرمان بـ10 جنيهات، الفراولة من 7 إلى 11 جنيهًا، الكانتلوب من 5 إلى 6.50 جنيهات.