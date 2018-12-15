كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - ميناء سفاجا يرفع استعداداته لاستقبال 28 طن فحم قادمة من إسبانيا

استقبل ميناء سفاجا السفينة "GIORGOS" وعلى متنها 28 ألف طن فحم قادمة من إسبانيا لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة.

وتم إلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم (964) لسنة 2015 بتاريخ 19 /4 / 2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (ملحق رقم 12) مع ضرورة وجود ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين.

كما يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال خمس سفن وهي محبة والحرية 1 والحرية 2 وبوسيدون إكسبريس ونما إكسبريس، فيما يستقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة.