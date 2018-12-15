كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - 2019 سنة كبيسه علي كريستيانو رونالدو.. ينتظر حكم بالسجن عامين

يترقب كريستيانو رونالدو اللاعب البرتغالي نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صدور حكم ضده، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في يناير المقبل، من محكمة إسبانية، وذلك بتهمة التزوير الضريبي، وفقًا لوسائل إعلام إسبانية.

وقالت صحيفة ديلي ميل، إن رونالدو، متهم بالاحتيال على سلطات الضرائب الإسبانية، وهو مطالب بدفع 14.8 مليون يورو (13.3 مليون جنيه إسترليني).

ووفقا لمصادر؛ استطلعت الصحف الإسبانية رأيها، فإن المهاجم البالغ من العمر 33 عاما سيكون مذنبا رسميا في جلسة استماع بتاريخ 14 يناير، لكنه لن يذهب إلى السجن.

ومن المقرر أن تنتهي الصفقة، المعلنة مع وزارة الخزانة الإسبانية؛ بعد نهاية ملحمة قانونية طويلة تعود إلى الفترة التي كان يلعب فيها كريستيانو رونالدو مع نادي ريال مدريد.

وكان نجم ريال مدريد السابق، قد رفض الاتهامات التي وجهت له في إسبانيا بادئ الأمر، لكن الآن يعود ويعترف بها، ويبرم صفقة تسوية مع الحكومة الإسبانية.

ويحاول محامي كريستيانو، خفض المبلغ المطلوب خلال الأشهر المقبلة.