كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - مطار القاهرة يستقبل 14 مصابا يمنيا للعلاج بالمستشفيات

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، 14 حالة مرضية بإصابات مختلفة قادمة من اليمن نتيجة الضربات التي تقوم بها قوات المتمردين الحوثيين على المناطق التي حررتها قوات الجيش اليمني.

وقالت مصادر طبية بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق من إدارة الحجر الصحي بالمطار لاستقبال المصابين وإنهاء إجراءات وصولهم بموقع هبوط الطائرة اليمنية القادمة من مطار صنعاء الدولي، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم، ونقلهم إلى المستشفيات القريبة من المطار لتلقي العلاج تحت إشراف إدارة إسعاف مطار القاهرة.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي يستقبل عددا من المصابين جراء الضربات التي تقوم بها قوات المتمردين بشكل شبه يومي قادمين من العاصمة اليمنية صنعاء للعلاج بمستشفيات القاهرة، نتيجة تردي الوضع الطبي هناك.