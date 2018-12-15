كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - رائدة فضاء برازيلية أول امرأة تجري تعديلًا على صحيفة كارل ساجان

روزالي لوبيز

نشأت روزالي لوبيز في عائلة من الطبقة الوسطى في ريو دي جانيرو بالبرازيل وهي تشاهد حرب النجوم كما وقعت أسيرة لسحر التليسكوب الموجود في مدرستها، وكانت تتابع الأخبار المتعلقة بمهمة أبولو مأخوذة بقصة فرانسيس نورثكات المرأة المسؤولة عن حساب مسافة عودة المركبة أبولو 13 إلى الأرض في إبريل/ نيسان.

صرحت لوبيز عبر مقابلة أجرتها مع الأصوات العالمية “كانت مجرد مشاهدة امرأة في هيوستن بتكساس بالولايات المتحدة تتحكم في المركز شيئًا بالغ الإلهام بالنسبة إلي”

أصبحت روزالي لوبيز واحدة من أهم علماء العالم بعد مرور 48 عامًا على هذه المهمة، بالإضافة إلى كونها مديرة قسم علم الكواكب في الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، فقد دخلت لوبيز موسوعة جينيس للسجلات العالمية عام 2006 برقم 71 عن اكتشافها معظم تسجيلات البراكين على قمر كوكب المشتري أثناء عملها على مهمة جاليلو.

منذ عام 2002 أصبحت لوبيز عضو في فريق اكتشاف قمر تيتان ثاني أكبر قمر في المجموعة الشمسية باستخدام المسبار الفضائي كاسيني، ويعوز الفضل إلى تيتان في تفكيرها حول إمكانية وجود حياة خارج الأرض.

وفي عام 2018، أصبحت لوبيز أول امرأة تجري تعديلًا على الصحيفة إيكاروس التي أسسها عالم الفضاء الشهير، كارل ساجان، وهي صحيفة تعد مرجعًا لعلم الكواكب وقد تحدثت إلى الأصوات العالمية عن مشاريعها وقوة رؤية امرأة تلعب أدوارا مهمة في العلوم لمساعدة أجيال المستقبل

الأصوات العالمية: كيف أصبحت أول امرأة تجري تعديلًا على الصحيفة إيكاروس؟

روزالي لوبيز: أسس كارل ساجان صحيفة إيكاروس لأنه لم تكن هناك أي صحف علمية في هذا الوقت لنشر الأعمال حول علم الكواكب بشكل حصري، وقد كان جميع محرريها من جامعة كورنيل لأن كل المهام كانت ترسل إلى هناك في هذا الوقت وتنتقل من أستاذ إلى آخر، كما كان هناك عدد قليل من المحررين، ثلاثة أو أربعة على ما أعتقد وقد ظل أخرهم لمدة تزيد على 10 سنوات وقد بدأ يتساءل هو والمجتمع الفضائي الذي كان يجري تقسيمًا على علوم الكواكب بمن يرغب في الترشح وقد رشحت نفسي ومن ثم اختاروني

الأصوات العالمية: ما هو رأيك حول هذه الأفكار المطروحة حول البيانات والحقائق والأبحاث العلمية؟

روزالي لوبيز: يفكر عدد صغير من الجمهور في هذا، لكن هناك بعض الناس اللذين لا يرغبون في تصديق أن الأمر يتعلق بالشأن البشري (التغيير المناخي) وذلك لأنهم يخشون من أن يتغير نمط الحياة التي نعيشها. ولكنني متفائلة، فأنا أعتقد بأننا سنكتشف وسائل تمكننا من استخدام الطاقة التي لا تتسبب في حدوث الاحتباس الحراري، لكن تكمن المشكلة في أن السؤال أصبح سياسيًا أكثر منه علميًا.

الأصوات العالمية: في عام 2005، تلقيت ميدالية كارل ساجان لعملك على تضمينه ضمن التعليم العام، وخاصة الشباب والنساء الهيسبانو، هل يمكنك التحدث أكثر عن وجهة نظرك حول هذا الموضوع؟

روزالي لوبيز: الشمولية مبدأ هام لأن العلم يحتاج إلى الموهوبين، كما يحتاج إلى الأشخاص الذين يكرسون أنفسهم للعلم، بصرف النظر عن كونهم رجالًا أم نساءً، من مختلف الأعراق أو من أي عرق. فمن المهم أن نمتلك شبابًا يهدفون إلى العمل في العلوم والتكنولوجيا لأن هذا هو مستقبلنا. ويرتبط الطب أيضًا بالتكنولوجيا، إذ يجب أن تكون العلوم مجالًا مجهزًا ليشمل كل شيء.

الأصوات العالمية: يقولون بأن مناخ مجال العلوم صعب جدًا على النساء، وبأنهم يحتاجون إلى إثبات أنفسهم بشكل أكبر، فهل توافقين على ذلك؟

روزالي لوبيز: أعتقد أن هذا ضربًا من خيال، كما أعتقد أنني كنت سأوافق على ذلك منذ 50 أو 30 عامًا، ولكن اليوم، تشكل النساء نسبة 30 أو 35 % من علوم الكواكب على سبيل المثال. والآن لم يعد من الغريب رؤية عالمة، فقد بدأ الأمر يصبح عاديًا منذ اللحظة التي بلغت فيها نسبة النساء 25% من هذا المجال.

الأصوات العالمية: هل سبق وأن واجهتي تحيزًا من قبل؟

روزالي لوبيز: لا لم ألق بالًا لذلك قط، يجب ألا يفني الناس أوقاتًا في القلق بشأن ذلك، فقد كنت دائمًا ما أعتقد إنه إذا كان هناك شخص ما متحيز فهذه هي مشكلته وليست مشكلتي، فمن الأفضل أن تتقدم وتقوم بعملك على أفضل ما يكون.

الأصوات العالمية: متى بدأ شغفك بهذا المجال؟

روزالي لوبيز: لقد نشأت وأنا أشاهد برنامج أبولو ولقد ألهمني الكثير، فلطالما أردت أن أصبح رائدة فضاء ولكنني رأيت أنني امرأة بالإضافة إلى كوني برازيلية وذات رؤية قصيرة، لذا كان من الممكن أن يحدث ذلك، ولذ قررت أنني سأساعد البرامج الفضائية باعتباري عالمة، ولقد قررت ذلك مبكرًا جدًا ولم أحيد عن هذا الطريق أبدًا.

الأصوات العالمية: وماذا عن رأي والديك؟

روزالي لوبيز: لحسن الحظ، فقد دعماني كثيرًا لأنني بدون ذلك الدعم لم أكن لأحقق أي شيء، فقد كانت أمي قلقة أنني لن أحصل على وظيفة كوني رائدة فضاء، لكنها أرادتني أن أتعلم الإنجليزية والفرنسية للحصول على طريقة لكسب المال، حتى إذا لم تعطيني المهنة أية أموال، فقد شجعاني كثيرًا على الدراسة في الخارج، وقد سددا كل مصروفاتي وقدما تضحيات لأنهما لم يريا أي مجال لعلم الفضاء في البرازيل في هذا الوقت، لكنه تحسن كثيرًا الآن.

الأصوات العالمية: هل من الشائع رؤية أناس من الدول النامية في هذا المجال؟

روزالي لوبيز: لا ليس أمرًا شائعًا ولكنه تغير، فحين بدأت عملي لم يكن شائعًا كثيرًا، لكنني أرى الآن الكثير والكثير من الناس، هناك فرص، وخاصة إذا كنت تكرس نفسك كثيرًا وتدرس أكثر، فنحن نحتاج إلى المواهب للعمل في هذه المجالات، لذا من المهم تشجيع كل الناس اللذين يهتمون بهذا المجال.

الأصوات العالمية: أطلقت عليك مجلة برازيلية لقب “البرازيلية التي تألقت في ناسا” ماذا تعتقدين بشأن هذا اللقب؟

روزالي لوبيز: لم أكن أعرف بهذا اللقب، إنه رائع جدًا، يكمن كل شيء في هذه الحياة تحت مسمى الجهد والقليل من الحظ، واستغلال الفرص التي تقع تحت أيديهم فقد واجهت بعض المخاطر وغادرت البرازيل في عمر الثامنة عشرة، ودرست في بريطانيا وقد كان الأمر صعبًا فقد كانت إنجليزيتي جيدة، ولكنها لم تكن ممتازة لمستوى الجامعة ولذا واجهت بعض الصعوبات، حيث كان تحضيري في البرازيل أقل من الطلاب البريطانيين برغم من أنني قد ارتدت مدارس جيدة وبالتالي، كنت أعمل في بريطانيا بوظيفة جيدة في الحكومة، فقد عملت في مرصد جرينويتش، ولكنني قررت بأن هذا ليس ما أريده لأنه لم تكن لدي أي فرصة للقيام بالأبحاث. ولذا أخذت المبادرة وتركت عملي وذهبت إلى الولايات المتحدة وشاركت في (مختبر الدفع النفاث) مع ناسا، بمنحة مدتها عامين. ولحسن الحظ، نجح الأمر معي ولكنه كان خطيرًا لأنني عرفت ما أريده، فقد أخبرني والدي أن أهم شيء في الحياة هو أن تجد شغفك وأن تسعى خلفه بلا كلل.

الأصوات العالمية: شاركتِ في مهمة كاسيني وأصبحت واحدة من متخصصي القيادة في العالم في مجال البراكين النشطة، أي من مشاريعك أحببت القيام به أكثر؟

روزالي لوبيز من الصعب معرفة ذلك أعتقد أن عملي في مهمة جاليليو على الأقمار البركانية لكوكب المشترى كانت أكثر مهمة أحببتها حتى يومنا هذا ولكن آمل أن أهم أعمالي لم أقم بها بالفعل لأنه ما زال أمامي متسع من الوقت.

الأصوات العالمية: ماذا عن مشروعك القادم؟

روزالي لوبيز: تلقيت للتو تمويلًا من وكالة ناسا، وقد تمت الموافقة على مشروعي الضخم لدراسة القمر تيتان التابع لكوكب زحل بشكل أعمق، وسنجري هذه الدراسة مع كثير من الباحثين وسننشرها في جميع أنحاء الولايات المتحدة في هاواي وشيكاغو وبريطانيا. فنحن نجري دراسة حول إمكانية تطوير الحياة على القمر تيتان.

الأصوات العالمية: هل تعتقدين أننا قريبون من اليوم الذي يمكننا فيه العيش خارج الأرض؟

روزالي لوبيز: هذا ما نحن بصدد دراسته، ليس فقط من الجانب البيولوجي الذي أسسنا له بالفعل فريقًا من علماء الأحياء في شيكاغو يبحثون عما إذا كان يمكن تطوير الحياة في محيط من المياه السائلة تحت طبقة من الثلج على القمر تيتان، ولكن ماذا إذا كانت المادة العضوية ، التي يمكن أن تكون بمثابة الطعام الذي يمد هذه الحياة، والتي نعلم بوجودها في الغلاف الجوي وعلى السطح، يمكنها أن تخترق المحيط وما بعده بنشاط بركاني ثلجي أو جليدي وما إذا كان يمكنه أن يصعد إلى السطح وأن نكتشف مؤشرات على وجود الحياة.

الأصوات العالمية: ولكن هل تعتقدين بأننا نقترب من اليوم الذي سنتمكن فيه من العيش في هذه البيئات؟

روزالي لوبيز: أنا أتحدث عن احتماليات وجود حياة مجهرية وهي إحدى الأسئلة الأساسية التي تمكننا من معرفة تطور الحياة في الكواكب والأقمار الأخرى، واحتمالية الاستعمار، فهناك خطط الآن لصنع قاعدة على القمر، ولكن أعتقد أن هذا سيستغرق بعض الوقت، ولكن إذا كانت لدي الفرصة في الذهاب إلى الفضاء، فسأذهب، ما زال حلمي بأن أصبح رائدة فضاء قابع هناك.

الأصوات العالمية: أسس كارل ساجان صجيفة إيكاروس وعمل محررًا لها لبعض الوقت، فهل أصبح أحد الرجال المهمين بالنسبة إليك وهل هناك آخرون؟

روزالي لوبيز: أعرف كارل ساجان معرفة شخصية، لأنه كان يعمل على أبولو في نفس الوقت الذي عملت عليه أنا أيضًا فقد قام بأشياء هامة ليست فقط في مجال العلوم ولكن أيضًا كونه أول عالم يساهم في نشر العلوم على نطاق واسع، وقد اعتقد معظم العلماء في الوقت الذي بدأ فيه القيام بهذا بالعديد من البرامج التليفزيونية والوسائل الأخرى أنه لم يكن شيئًا جيدًا: فلا يمكن للعالم أن يشغل نفسه بمثل هذه الأشياء وقد كسر كارل ساجان هذا الحاجز وأظهر أنه يستطيع أن يكون عالمًا عظيمًا وناشرًا للعلوم في نفس الوقت، وقد نشرت الكثير أيضًا لأنني أعتقد أنه من الضروري إلهام الأجيال القادمة وقد ساعدني في فعل ذلك، وقد ربحت الميدالية (التي تحمل اسمه) لفعل هذا ما زال هناك بعض الناس المتحيزين ولكنهم يتناقصون

الأصوات العالمية: ما زال برنامج الكون (الذي عرض عام 1980 لساجان) مرجعًا للعديد من الناس؟

روزالي لوبيز نعم، ما زال ولكنني لم أسمع عنه حينما كنت في البرازيل: كانت هناك كتب قليلة عن علم الفضاء في هذا الوقت وقد أعطاني والدي كتاب “الكون” لإسحق عظيموف وقد كان هذا الكتاب مهمًا جدًا، أتذكر أنني حين كنت أكبر كانت هناك مهمة أبولو 13 التي كانت في طريق عودتها إلى الأرض وقد تحدثت التقارير في المجلتين اللذين كنت أقرئهما في ريو دي جانيرو عن فتاة تدعى فرانسيس نورثكوت،: كانت تدعى بوبي في هذا الوقت وقد عملت لشركة للفضاء تعمل على حساب مدارات سفن الفضاء وقد ساعدت في حساب المدرات لمهمة أبولو 13 في طريق عودتها، وقد كان مجرد رؤية امرأة في مركز قيادة هيوستن إلهامًا كبيرًا لي، ولكنني لم أقابلها شخصيًا ابدًا فقد غادرت وكالة ناسا بعد ذلك بوقت قصير، وذهبت لدراسة القانون وأصبحت محامية، لذا من المهم أن يكون لدى النساء العالمات الوعي الكافي لإلهام فتيات عصرنا الحالي.

المصدر - الأصوات العالية