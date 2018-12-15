كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - وصول 28 ألف طن فحم لميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا السفينة GIORGOS وعلى متنها 28 الف طن فحم بترولى أخضر قادمة من إسبانيا لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للالومنيوم، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة.

وتم إلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجرى طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم (964) لسنة 2015 بتاريخ 19 /4 /2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (ملحق رقم 12) مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين.

كما يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال 5 سفن وهى محبة والحرية 1 والحرية 2 وبوسيدون اكسبريس ونما اكسبريس، بينما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج ومغادرة السفينة سينا فيما يستقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة.