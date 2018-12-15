كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 12:31 مساءً - إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بإيتاى البارود بسبب خلافات الجيرة

أصيب 3 أشخاص "بجروح قطعية بالظهر والذراعين وكدمات وسحجات" إثر وقوع مشاجرة بالشوم والعصا بين طرفين بقرية جبارس بمركز إيتاى البارود بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين للمستشفى العام ووضعهم تحت تصرف النيابة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود بحدوث مشاجرة بقرية جبارس قبلى بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من، طرف أول: محمد س ع، مصاب "بجروح قطعية بالظهر والذراعين"، وشقيقه محمود مصاب "بجروح قطعية وقطع بأوتار الذراعين"، وطرف ثاني: رجب ا ب مصاب بـ"جرح بإصبع اليد اليسرى وكدمة أسفل الرقبة"، وعصام م ب، وجميعهم مقيمين بذات الناحية.

وتبين أنه بسبب خلافات الجيرة تعدى الطرفين على بعضهما بالضرب (بالعصا) وإحداث الإصابات المشار إليها، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود واسعافهم وعمل اللازم لهم وغادروها تحت الحراسة اللازمة عدا الثانى من الطرف الأول والذي تم تحويله لمستشفى دمنهور العام لاستكمال العلاج.

وبسؤال طرفى المشاجرة قرروا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.