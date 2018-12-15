بالفيديو والصور| رحلة مريم أوزرلي في مصر.. زارت الأهرامات وتعلمت الرقص الشرقي

زارت الممثلة التركية مريم أوزرلي والمعروفة بأنها السلطانة هويام، مصر على مدار الأيام الماضية، وقضت وقتا حاولت توثيقه عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كما شارك بعض المشاهير الذين قابلتهم خلال الزيارة بصورهما معها.

شملت زيارة "مريم" لمصر عدة أماكن سياحية وترفيهية، حيث زارت الأهرامات، وركبت الخيل، وظهرت برفقة الفنان محمد إمام، ولعبت الكرة مرتدية "تي شيرت" نادي الزمالك، وحاولت تعلم الرقص الشرقي من الفنانة "دينا".

كانت أولى الصور التي شاركتها مريم مع متابعيها هي صورتها برفقة الفنان محمد إمام، وكتبت عليها، "القاهرة - حبي مصر - شكرا محمد إمام على الوقت الرائع"، وتفاعل معها الجمهور عبر التعليقات مرحبين بوجودها في مصر.

ونشرت "مريم" كذلك صورا من زيارتها للأهرامات في الجيزة، وركوبها للخيل وكتبت على الصور أنها من تصوير صديقها ليو نوهوت، والذي كان برفقتها في الزيارة، ولعبت معه الكرة مرتديت "تي شيرت" نادي الزمالك داخل الملعب، مازحته محاولة الاستحواذ على الكرة منه.

فيما نشرت الراقصة الاستعراضية دينا مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهي تعلم مريم الرقص الشرقي، على نغمات أغنية عمرو دياب.

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