للمرة الأولى.. البرلمان الإيرلندي يوافق على تشريع الإجهاض

حظى مشروع قرار لتشريع الإجهاض بتأييد البرلمان الإيرلندي بمجلسيه، وذلك بعد أن مر بنجاح عبر مجلس الشيوخ.
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ بمثابة الخطوة الأخيرة قبل رفع المشروع إلى رئيس البلاد، ليوقع عليه جاعلًا منه قرارا رسميًا نهائيًا، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".
وناقش مجلس الشيوخ الإيرلندي مشروع القرار لمدة 9 ساعات متواصلة، بحضور ودعم من وزير الصحة، سيمون هاريس.
وفي سياق متصل، طرح مشروع قرار "تنظيم إنهاء الحمل" في البرلمان بعد أن تمكنت إيرلندا من إلغاء حظر الإجهاض شعبيًا، عقب استفتاء شامل نظم، في شهر مايو الماضي.
ويسمح القرار الجديد للنساء بالإجهاض قبل مضي 4 أشهر على الحمل، في حال ثبت تشوه الجنين، أو في حال شكل الحمل خطرا صحيا جسديا أو نفسيا على المرأة الحامل.
وإضافة لما سبق، ستتم مراجعة القرار في البرلمان، بعد مضي 3 سنوات على بدء تطبيقه الفعلي.
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