بالفيديو| "بوسة مفاجأة" من شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو جديد، للفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب، خلال حفل عشاء في لندن منذ أسابيع.

وظهرت شيرين، في مقطع الفيديو الذي لا يتجاوز الدقيقة، أثناء غنائها "على بالي"، لتفاجئ زوجها بقبلة مفاجأة خلال دندنتها.

وأطلت شيرين بفستان أسود، والذي تميز بأنه منقوش ولامع، فيما اختار "حبيب" ارتداء أزياء "سمارت كاجوال" فاتحة اللون.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد آلاف المشاهدات وتسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "الحب بيحلي"، و"شيرين بتحب تبوس وتحضن جوزها بمناسبة ومن غير مناسبة"، و"لايقين على بعض".

يشار إلى أن شيرين عبدالوهاب أحيت آخر حفل غنائي لها في دولة الكويت، مطلة بفستان طويل، والذي تميز بأنه فضفاض وغير منقوش، من توقيع مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم.

وبكت الفنانة خلالها حفلها، واعتذرت عن دموعها، مبررة ذلك بافتقداها لوالدها، الذي رحل منذ شهور، قائلة: "اعذروني لو بكيت، بس بابا وحشني"، موضحة أنها حلمت به منذ أيام، بعد وصولها لأراضي الكويت.

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