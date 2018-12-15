بينها القوس.. تعرفي على أكثر الأبراج انهماكًا في العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد لا تحدد النجوم كل جوانب حياتنا، ولكن هناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى أن الأبراج تؤثر على بعض سماتكِ الشخصية، بما في ذلك انهماككِ في العمل.

وفيما يلي جلبنا لكِ من مجلة "يورتانغو" الأبراج الأكثر انهماكًا في العمل:

الحمل

دائمًا ما تبذل سيدة برج الحمل قصارى جهدها في كل شيء، وعادة ما تدفع ثمن ذلك بصحتها.

الجوزاء

قد لا تظهر أنها مرهقة ومنهمكة في العمل، ولكن ذلك يعود إلى أن الجوزاء بارعة في الإنكار، فهي لن تعترف أنها متورطة وغارقة في العمل ولا تستطيع الانسحاب.

العذراء

طموحة وتتميز بدافع جنوني لأداء المهمات على أكمل وجه، فهي باحثة عن الكمال وتهتم بأدق التفاصيل، ما يؤدي إلى عملها ساعات إضافية.

الميزان

يؤدي حماس سيدة الميزان إلى قبولها لمهام صعبة، ولكنها تواجه صعوبة في إتمامها، ما يسبب لها القلق والتوتر ويؤثر سلبًا على صحتها.

القوس

تنتهز سيدة القوس الفرصة وتؤجل الأسئلة إلى وقت لاحق، ولكن حماسها لإرضاء رؤسائها في العمل قد يؤدي إلى تورطها في مهام تفوق طاقتها.

الجدي

ربما تكون سيدة الجدي أكثر الأبراج انهماكًا في العمل، وهذا كثير ما يعزلها عن أسرتها وحياتها الاجتماعية، ولكنها تجيد عملها وتثير إعجاب رؤسائها.