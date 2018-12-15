المسلسل التركي "الحامي" يتصدر "جوجل" بعد عرض أولى حلقاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر المسلسل التركي "الحامي" أو المحافظ، قائمة الأكثر بحثًا على جوجل، بعد عرض أولى حلقاته الجمعة، وهو من إنتاج شركة نتفليكس العالمية.

وكان نجم المسلسل الفنان شاتاي أولسوي غرد عبر حسابه الخاص في تويتر مُعلنًا عن بدء عرض العمل بنشره الإعلان الدعائي الخاص في المسلسل.

وتدور قصة المسلسل والذي يتكون من 10 حلقات فقط حول البطل الخارق "هاكان" والذي يملك قدرات خاصة يسخّرها من أجل حماية مدينته إسطنبول

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يُشار إلى ان شركة نتفليكس العالمية قد حددت ميزانية ضخمة من أجل الترويج للعمل، ووزعت عددًا من الملصقات الدعائية الضخمة في شوارع تركيا، كما أقامت مؤتمرًا خاصًا لإطلاق العمل يوم الـ 5 من ديسمبر الماضي، حضره صنّاع العمل، ونجماه شاتاي أولسوي والنجمة التركية عائشة إيشان توران.

وأعلن أحد المسؤولين في شركة نتفليكس خلال المؤتمر عن تعاقد الشركة مع النجمة التركية بيرين سات، وذلك من أجل إنتاج مسلسل تركي آخر، ومن المفترض أيضًا أن تجسد سات شخصية خارقة وخيالية.

وكانت سات عبرت عن فرحتها بهذا التعاقد عبر نشرها فيديو في حسابها الخاص بإنستغرام.