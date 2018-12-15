أسباب وراء خطر وفاة الجنين في رحم الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تعرض نحو 50% من النساء حول العالم لخطر ولادة طفل ميت، دون القدرة على معرفة السبب الرئيسي لذلك، لذلك نستعرض لكم بعض الأمور التي يجب تجنبها أثناء فترة الحمل، والتي تؤدي إلى زيادة خطر وفاة الجنين في رحم الأم، حسب ما جاء في موقع "روسيا اليوم".

1-نوم الحامل على جنبها في الثلث الأخير من الحمل:

ظهر مؤخرا أن وضعية المرأة الحامل أثناء النوم، تشكل عامل خطر على الجنين، واتضح أن النساء اللواتي ينامون على ظهورهن بعد 28 أسبوعا من الحمل، يتعرضن لخطر وفاة الجنين في الرحم بنسبة 3 أضعاف تقريبا.

ويوصي الخبراء النساء الحوامل بالنوم على جانبهن بعد مرور 28 أسبوعا من الحمل، على الرغم من عدم علم جميع النساء بهذه النصيحة.

2-طلب المساعدة في حالة قله حركات الجنين:

يجب على النساء اللواتي يعانين من حركة الجنين المتقلبة أو المتغيرة، الاتصال فورا بالطبيب، لأن هذا الأمر يشير إلى المشاكل المحتملة مع الجنين، بما في ذلك ضعف النمو والإعاقة وولادة طفل ميت.

3- التوقف عن التدخين:

يرتبط التدخين أثناء الحمل بقوة بولادة طفل ميت وغيره من المشاكل الخطيرة، مثل تقييد نمو الجنين والولادة المبكرة.

ويعد الإقلاع عن التدخين مفيدا جدا بالنسبة للنساء والأطفال، ولكن معدل الإقلاع عن التدخين في الحمل منخفض.

4- الاهتمام بفحوصات ومراقبة نمو الطفل:

يساعد الكشف الجيد قبل الولادة إلى جانب الإدارة الحذرة، على تحسين فرص ولادة طفل صحي.

5- تقديم موعد الولادة:

يزداد خطر وفاة الطفل في رحم الأم مع اقتراب النساء من موعد ولادتهن، مع انخفاض وظيفة المشيمة.