كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - الليلة .. الوداد المغربي يستضيف جراف دي دكار ببطولة أفريقيا

الوداد المغربي

يستضيف فريق الوداد المغربي، اليوم السبت، فريق جراف دي داكار من السنغال، وذلك ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب، بصافرة تحكيمية، لـ"دانييل لاريا".

بينما سيقام لقاء الإياب في السنغال يوم 22 ديسمبر الجاري.

وتوج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا عن النسخة الأخيرة، علي حساب الأهلي المصري.