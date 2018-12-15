كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - استقرار أسعار الأسماك اليوم .. والبلطى يسجل 23.5 جنيها

استقرت أسعار الأسماك، اليوم السبت، داخل أسواق العبور والجملة، وسجّل سعر كيلو البلطي 23.50 جنيهًا، والبلطي نمرة 2 سجل 20 جنيهًا، والبلطي نمرة 3 بلغ 9 جنيهات، والبلطي الأسواني بـ27 جنيهًا، وقشر البياض بـ34 جنيهًا، والبياض البلدي يتراوح سعره بين 28 و34 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك الثعابين 150 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجي بـ40 جنيهًا، والمكرونة السويسي بـ65 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بـ25 جنيهًا، والكابوريا بـ130 جنيهًا، والمرجان 40 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الجمبري نمرة 1 بين 250 و325 جنيهًا، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيهًا، والدنيس بـ80 جنيها، والبربون 30 جنيها.