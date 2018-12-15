كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - رئيس الوزراء: إنشاء 14 مدينة جديدة في توقيت واحد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، أنه يجري العمل في إنشاء 14 مدينة جديدة في توقيت واحد.

واستعرض "مدبولي" ما تم من إنجازات في المشاريع ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

كما استعرض حجم التحديات في العديد من المجالات مثل الكهرباء والطاقة والنقل والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والاستثمار والإسكان والمياهوالصرف الصحي والتموين، مؤكدا أنه تم تنفيذ مشاريع ضخمة في العديد من المجالات خلال الـ4 سنوات الماضية.

واستعرض "مدبولي" أيضا الإنجازات التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد أنه بحلول منتصف 2020 ستكون المرحلة الأولى مكتملة مع المدن الجديدة، وأضاف أن تلك المشروعات العملاقة وفرت العديد من فرص العمل للعديد من المصريين.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع "المحروسة 1" أحد مشروعات تطوير العشوائيات، والذي يقع بمدينة النهضة بحى السلام بمحافظة القاهرة، تمهيدا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

كما يفتتح الرئيس السيسي محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة بمحافظة القليوبية حيث تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وتقع على مساحة 78 فدانا والتي تعمل بالكامل إلكترونيا من داخل غرف التحكم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية منها وهي محطة الجبل الأصفر بالخانكة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتبلغ طاقة معالجة الجزء الثاني من تلك المرحلة 500 ألف م3/يوم من مياه الصرف الصحي، وتخدم نحو 2.5 مليون نسمة.