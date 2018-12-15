كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - اسهل 6 خطوات تحميك من الأرق.. اهمها خفض الأضواء

كثيرًا ما نشكو الأرق، ونبحث عن حلول مجدية لمشاكل النوم ولكننا نفشل في الحصول على ليلة هادئة خالية من التقلبات وانتفاخ العينين في الصباح لعدم الحصول على قدر كاف من النوم، يقدم موقع ريدرز عدد من الخطوات التي إذا استخدمت أيًا منها يمكنك الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

الخطوة الأولى .. استخدم أغطية وسائد مغسولة بماء اللافندر قبل تحضير السرير، تم الإثبات علميًا بأن العطر يساعد على الاسترخاء، لذا فسيعمل على تهدئتك لتخلد إلى النوم، ويمكن وضع ماء اللافندر في بخاخ عطري ورشه فوق سريرك قبل دخوله.

الخطوة الثانية .. حاول خفض أو إخفاء الأضواء الساطعة، ضع ساعتك أو هاتفك تحت وسادتك أو على الرف السفلي من خزانة السرير، بحيث لا يزعجك توهجها، وبهذه الطريقة إذا استيقظت في منتصف الليل أو كنت تعاني من الأرق، فلن تشعر بالقلق من تأخر الوقت ومقدار ما ينقصك من النوم.

الخطوة الثالثة .. إذا لم تشعر بالراحة على وسادتك وجعلت تقلبها رأسًا على عقب، فالأفضل أن تقوم بتغييرها، ابحث عن وسادة طازجة واخلد إلى النوم.

الخطوة الرابعة .. يقوم الجسم بعدة دورات باردة ودافئة خلال الليل، لذا فارتداء ملابس مناسبة لتلك التغيرات سيساعدك على نوم منتظم، لذا حافظ على تدفئة جسدك لأن الجلد الدافئ يبطئ من جريان الدم ويبرد درجة حرارك الداخلية.

الخطوة الخامسة .. رتب غرفتك فالغرف الفوضوية تبعث على التشتيت والشعور بعدم الراحة، كذلك ألوان الجدران تؤثر على تركيزك، فالهادئ منها كالأخضر يوفر تذكيرًا مرئيًا بالنوم.

الخطوة السادسة .. اختر الوسادة الصحيحة، فالوسائد الناعمة الغير عالية تساعد على النوم أسرع وتحمي من آلام الرقبة، كذلك انتقي الأنواع الغير مثيرة للحساسية، وابتعد عن البوليستر.