كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن في الدوري الالماني

بروسيا دورتموند وفيردر بريمن

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن في الدوري الالماني

حقق فريقا بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ أهدافهما هذا الأسبوع، قبل استئناف رحلتيهما في الدوري الألماني لكرة القدم.وبعد أن تصدر كل من دورتموند وبايرن مجموعته في دوري أبطال أوروبا، وتحقيق هدف الصعود إلى دور الـ16 للبطولة القارية، يعود الفريقان إلى البوندسليجا مساء اليوم.ويلتقي دورتموند مع ضيفه فيردر بريمن مساء اليوم، في المرحلة 15 من البوندسليجا، بعد أن يلعب بايرن مع مضيفه هانوفر.ويتصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 36 نقطة بفارق 7 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ الوصيف وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثالث بايرن ميونخ حامل اللقب.وبإمكان مونشنجلادباخ أن يقلص الفارق في الصدارة مع

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن في الدوري الالماني

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن في الدوري الالماني

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن في الدوري الالماني

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن في الدوري الالماني

دورتموند إلى أربع نقاط عندما يواجه مضيفه هوفنهايم عصر اليوم.وغاب توماس ديلاني وماركو ريوس ودان أكسيل زاجادو وياكوب برون لارسن ولوكاس بيتشيك عن المباراة التي فاز فيها دورتموند على مضيفه موناكو الفرنسي 2 /صفر في دوري أبطال أوروبا.كما فضل لوسيان فافر مدرب دورتموند إراحة الثنائي جادون سانشو وأكسيل فيتسيل أمام موناكو. ويحتل بريمن المركز الثامن في جدول ترتيب البونسليجا بعدما أنهى مسيرته الخالية من الانتصارات عبر الفوز على فورتونا دوسلدورف.ويخوض بايرن مباراته أمام هانوفر بعد تعادله المثير مع أياكس أمستردام الهولندي 3/ 3 في مباراة شهدت تسجيل كل فريق لهدف في الوقت بدل الضائع، بجانب طرد توماس مولر مهاجم بايرن.والتحم مولر بشكل خطير مع نيوكلاس تاليافيكو لاعب أياكس ووجه له ضربة بالقدم في رأسه، مما استلزم خضوع لاعب أياكس لغرز لتضميد جراحه.ويلتقي اليوم شتوتجارت مع هيرتا برلين وأوجسبورج مع شالكه ودوسلدورف مع فرايبورج.ويلتقي يوم غد لايبزج مع ماينز وآينتراخت فرانكفورت مع باير ليفركوزن.