كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الليجا

ريال مدريد ورايو فاليكانو

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الليجا

يسعى فريق ريال مدريد للزحف نحو القمة، ونسيان الهزيمة المذلة أمام سيسكا موسكو فى دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف نظيره رايو فاليكانو، في السابعة والنصف مساءً على ملعب «سانتياجو برنابيو» ضمن الجولة الـ16 من مسابقة الدروي الإسباني.

ويبحث أبناء الأرجنتيني سنتياجو سولاري، عن مواصلة النتائج الطيبة للفريق الملكي في «الليجا»، ومصالحة جماهيره، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة في «الشامبيونزليج».

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الليجا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الليجا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الليجا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الليجا

ويريد الفريق الملكي الفوز باللقاء، والاقتراب من صدارة «الليجا»، وذلك بعد احتلاله المركز الرابع بـ26 نقطة، بينما يقع رايو فاليكانو في قاع الترتيب في المركز الـ19 بـ10 نقاط.