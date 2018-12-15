كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - فى أولى حفلاته بالسعودية .. عمرو دياب يظهر بـ "تاتو" جديد

بدأ الهضبة عمرو دياب قبل قليل حفله الغنائي بمنطقة الدرعية في السعودية، والذي يعد أولى حفلات الهضبة التي يحييها بالمملكة، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وظهر عمرو دياب خلال الحفل بإطلالة كاجوال، إذ ارتدى بنطالا أسود اللون عليه قميص أبيض وبليزر رمادي اللون، ومع حركاته ورقصاته على المسرح ظهر في الفيديو وعلى يده اليمنى وشمًا جديدًا «تاتو»، لم يظهر كاملًا في زاوية التصوير.

وغنى عمرو دياب في بداية الحفل ميدلي قصيرا جمع فيه عددا من أغانيه القديمة، أبرزها أغنية «تملي معاك» التي انتزع بها صيحات الجمهور، وتبعها بباقة متنوعة من أجدد وأروع أغانيه من بينها أغاني ألبومه الجديد «كل حياتي».

وكان عمرو دياب قد حصد ملايين المشاهدات بأغاني وكليبات ألبومه الجديد "كل حياتي"، إذ تخطت أغنية "يتعلموا" حاجز الـ17 مليون مشاهدة، فيما كسرت أغنية "بحبك أنا" حاجز الـ34 مليون مشاهدة على يوتيوب

