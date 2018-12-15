كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - مدبولي: الدولة تتحمل 145 مليار جنيه فرق دعم بمشروع الإسكان الاجتماعى

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحمل فرق الدعم فى تكلفة وحدات الإسكان الاجتماعى، مضيفا أن وحدات الإسكان الاجتماعى التى توفرها الدولة تتمتع بجودة كافة الخدمات، مؤكدا أن نسبة الدعم تبلغ 7%، حيث تتحمل الدولة فرق الدعم ويقدر بـ145 مليار جنيه على 20 عاما.

وأضاف مدبولى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التنموية، أن الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى تم شراء 300 ألف كراسة، منها 240 ألف مواطن سدد مقدم الحجز، مضيفا أن الإعلان العاشر سيتم بناء وحدات تكلفتها 50 مليار جنيه.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، ويضم عددا من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.