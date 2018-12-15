كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - نائب يتقدم ببيان عاجل للحكومة حول أسعار توريد قصب السكر

تقدم حمدي عمر سليمان، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لوزراء الزراعة والمالية والتموين، بشأن المطالبة بزيادة سعر توريد محصول قصب السكر إلى 900 جنيه للطن بدلا من 720 جنيها.

وأضاف سليمان، في بيانه، أن أسعار المستلزمات الزراعية والخامات والعمالة شهدت طفرة في الفترة الأخيرة انعكست على زيادة التكلفة الإنتاجية لمحصول قصب السكر وخسارة الفلاحين وعزوف البعض عن زراعة واحد من أهم المحاصيل الإستراتيجية على مستوى الزراعة المصرية.

وطالب سليمان، الحكومة بتشكيل لجنة لحساب التكلفة الفعلية لزراعة محصول القصب ووضع هامش ربح مناسب للفلاح في إطار الاعتمادات المالية المتاحة للدولة لكن مع مراعاة الظروف المعيشية للفلاح.

ولفت إلى أن محصول الموز هو البديل لمحصول القصب وقال: "الجميع يعلم أن الموز من المحاصيل الشرهة للمياه ولهذا على الحكومة أن تعيد النظر في سياسة تسعير محصول قصب السكر".