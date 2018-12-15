كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - مشاهدة مباراة الصفاقسي وجرين بوفالوس في الكونفيدرالية

الصفاقسي وجرين بوفالوس

مشاهدة مباراة الصفاقسي وجرين بوفالوس في الكونفيدرالية

يواجه فريق الصفاقسي التونسي، اليوم السبت، فريق جرين بوفالوس من زامبيا، وذلك ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية".

ومن المقرر أن يقام اللقاء في ملعب الطيب المهيري في تونس، على أن يقام لقاء الإياب يوم 21 ديسمبر الجاري في زامبيا.

مشاهدة مباراة الصفاقسي وجرين بوفالوس في الكونفيدرالية

مشاهدة مباراة الصفاقسي وجرين بوفالوس في الكونفيدرالية

مشاهدة مباراة الصفاقسي وجرين بوفالوس في الكونفيدرالية

مشاهدة مباراة الصفاقسي وجرين بوفالوس في الكونفيدرالية

وتوج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس الكونفيدرالية عن النسخة الأخيرة، على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي.