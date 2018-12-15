كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - تباين أسعار العملات العربية اليوم .. والريـال السعودي بـ4.87 جنيهات

أظهر أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم السبت، تباين أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه.

وبلغ متوسط سعر الريـال السعودي نحو 4.7614 جنيهات للشراء و4.7863 جنيهات للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.8633 جنيهات للشراء و4.8886 جنيهات للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي مسجلًا نحو 58.7725 جنيهًا للشراء، و59.0962 جنيهًا للبيع، وبلغ سعر الدينار البحريني نحو 47.3611 جنيهًا للشراء و47.6847 جنيهًا للبيع.