كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - تعرف علي اهم 4 علامات على الأسنان تخبرك بنقص فيتامين د

يعد نقص فيتامين (د) الأكثر شيوعًا خلال الشتاء، وذلك نتيجة لساعات النهار القصيرة وانخفاض مستويات الأشعة فوق البنفسجية، فالمصدر الرئيسي للفيتامين هو الشمس، إنه فيتامين حيوي للجسم فهو يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات التي يحتاج إليها للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

يعاني الشخص المصاب بنقص حاد في فيتامين د -خاصة الذي أهمله دون علاج- من فرصة أكبر لفقدان كثافة العظام والتعرض للكسور، ولمعرفة إذا ما كنت تعاني من نقص هناك أربع علامات يجب أن تحذرها فيما يتعلق بالأسنان والفم، وفقًا لما ذكره «بيل شيفر» المؤسس المشارك وجراح الأسنان في مركز إمبلانت لموقع إكسبربس "تشمل أعراض نقص فيتامين د أمراض اللثة، تسوس الأسنان، التهاب اللثة والأسنان الضعيفة.

ويضيف بيل "العلامة الأكثر وضوحا على نقص هذا الفيتامين هو مرض اللثة، وفي الحالات الأكثر شدة تسوس الأسنان" .. ويضيف "إن نسبة عالية جدا من حالات أمراض اللثة التي نراها سببها نقص فيتامين (د)"، من النادر أن يؤثر نقص فيتامين د على مظهر الأسنان إلا في الحالات الشديدة، أي أنك تراه فقط في المرضى المصابين بالكساح (مرض عظمي ناتج عن نقص فيتامين د).

فيتامين د يعمل على امتصاص الكالسيوم والفوسفات في الأسنان والعظام ، ويمكن أن تدل رائحة الفم الكريهة على المرض، ولكن بيل يشير إلى أن هذا ليس من الأعراض مباشرة لنقص فيتامين (د)، كذلك يمكن أن يسبب أيضًا سوء التنفس كنتيجة لعدد من الأشياء بما في ذلك نقص الزنك (الحديد) وسوء صحة الفم وما إلى ذلك.