كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:11 صباحاً - فرصة عمل.. عائلة ثرية تطلب مصورا لرحلة حول العالم مقابل 100 ألف دولار

إذا كنت من مقتنصي الفرص وهواة التصوير أصحاب اللقطات التي لا تفوت، لديك الفرصة الآن للحصول على 80.000 يورو ورحلة طويلة حول العالم.

قامت عائلة بريطانية بنشر إعلان مثير للدهشة على موقع بيرفوكال عن حاجتها لمصور متميز في لقطاته، يحب السفر لفترات طويلة، ومستواه المادي محدود، وذلك مقابل 100.000 دولار بالإضافة إلى الطعام والسكن على أن يشاركهم رحلتهم الفخمة حول العالم.

"نحتاج إلى مصور محترف يلتقط لنا الصور خلال رحلتنا حول العالم، سنزور عدد من الدول مثل أمريكا، شمال أفريقيا، أستراليا" تم كتابة هذا النص في الإعلان من قبل الناشر مضيفًا بأن هناك احتمالية أن يمكثوا في كل بلد 3 أشهر.

تبدأ الأسرة رحلتها في فبراير 2019 وفقًا لصحيفة نيويورك بوست، والمصور المناسب يجب أن يكون على استعداد للعمل حوالي 10 ساعات في اليوم، مع إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا، مع ذلك سيتعين عليهم السفر في أي لحظة، مع احتمال راحة لبضعة أيام فقط.

قبل أن تتخلى عن وظيفتك وتشتري أجهزة تصوير احترافية، تؤكد العائلة على أن يكون لدى الموظفين المحتملين خبرة 5 سنوات في التصوير الفوتوغرافي لأنماط الحياة، وسيتم فحص المتقدمين كما سيخضعون لمقابلة في عطلة نهاية الأسبوع لقياس "مدى التفاعل" مع العائلة.

وتضيف العائلة بأنه إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن أن يحصل المصور الذي تم اختياره على تعيين مدى الحياة، "هذا المنصب لمدة 12 شهرا .. ومع ذلك إذا كان المرشح مناسبًا فهناك فرصة للتمديد".